Quartaccio, quattro chili e mezzo di droga in magazzino: così aveva organizzato base dello spaccio

Aveva nascosto in un magazzino all'interno del suo appartamento una vera e propria base dello spaccio. Quasi cinque i chili di stupefacente rinvenuti e poco meno di 19mila gli euro sequestrati. E' per questo motivo che una romana di 38 anni, con precedenti e già sottoposta alla misura di prevenzione dell'avviso orale, è stata arrestata dai carabinieri di Montespaccato: l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano notato, da tempo, un insolito via-vai da un palazzo della zona del Quartaccio e hanno deciso di vederci chiaro. Le successive attività hanno consentito di individuare l'appartamento della 38enne come una meta abituale di noti assuntori di droghe, decidendo, quindi, di procedere alla perquisizione.

Il blitz dei Carabinieri ha portato al rinvenimento di ben 4,1 chili di hashish – suddivisi in 100 grammi di ovuli e 4 chili in panetti – circa 500 grammi di marijuana e 18.820 euro in contanti, ritenuto provento della florida attività di spaccio della donna.

Per la 38enne sono scattate le manette ai polsi e il trasferimento nelle camere di sicurezza dell’Arma, dove attende di essere convocata dall'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.