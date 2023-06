Quanto guadagnano i 'TheBorderline', un fatturato da oltre 180 mila euro nell'ultimo anno

Un fatturato, quello del 2022, pari a 188.333 euro, con un utile pari a 46.527 euro. Una cifra ancora più bassa se si pensa che 2.230 euro sono stati destinati alle spese legali e i restanti 44.1962 destinati alla riserva straordinaria. Cifre che non sembrano essere elevatissime, soprattutto se rapportate al mercato degli imprenditori 2.0.

Sono le cifre del bilancio del gruppo dei 'TheBorderline', la società di Matteo Di Pietro e Leonardo Golinelli, totalmente estraneo nella vicenda dell'incidente che è costato la vita al piccolo Manuel, il bambino di 5 anni morto a Casal Palocco.

Dei 'TheBorderline' di quello che fanno abbiamo già scritto qualcosa in questo articolo. Video virali con sfide non sense come la ventiquattr'ore su una zattera, o il nascondino in un parco divertimenti, oppure la sopravvivenza nel deserto o anche le 50 ore in una Tesla. Challenge per aumentare il numero dei followers tutti giovanissimi, come i cinque youtuber, come quella tragica dello scorso 14 giugno. Il collettivo romano ha circa 601 mila followers.

I video e i click

"Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi!", scrivono nella descrizione del loro canale YouTube. L'ultimo video risale a poco meno di una settimana fa quando hanno cercato di resistere 24 ore su una mini zattera galleggiante in mezzo al lago di Albano, alle porte di Roma. Ma, scorrendo tra i video realizzati dal 2020 ad oggi, spunta di nuovo una Lamborghini e proprio nello stesso autosalone che ha affittato loro anche quella con la quale stavano girando il video al momento dell'incidente mortale a Casal Palocco.

Quella di "vivere" per 50 ore su un'auto senza mai scendere era un'idea che il collettivo di influencer aveva già realizzato 10 mesi fa, ottenendo un ottimo successo con oltre 2 milioni di visualizzazioni. Numeri che da soli lasciano il tempo che trovano, ma che si trasformano in introiti grazie alle inserzioni pubblicitarie.

Le cifre dei 'TheBorderline'

Al momento della registrazione presso la Camera di Commercio di Roma, la 'TheBorderline srl' aveva un solo dipendente e due soci. Una società giovane con un fatturato, nel 2022, pari a 188.333 euro, con un utile pari a 46.527 euro. Tutto normale, tutto regolare dal punto di vista della dichiarazione. La microimpresa ha poco più di un anno e un primo bilancio approvato e depositato.

Secondo quanto dichiarato nella visura storica della società, l'azienda rientra nel settore comunicazione. Secondo la visura camerale, alla guida del consiglio di amministrazione c'è Matteo Di Pietro, il ragazzo indagato per l'incidente mortale di Casal Palocco. Secondo quanto indicato all'interno del verbale di assemblea dei soci detiene il 50% delle quote del capitale sociale. La metà restante è di proprietà di Leonardo Golinelli che, nel cda, ricopre il ruolo di consigliere. Il capitale sociale alla base è di 10mila euro. La base del gruppo, invece, tra Axa, Casal Palocco e Infernetto con tante riunioni fatte davanti a un caffè al centro commerciale all'aperto de Le Terrazze.

Il sostegno

Influencer che nel corso degli anni hanno tessuto una rete e amicizie, come Pirlasv anche lui un influencer da 239 mila follower che ha mostrato il suo sostegno per i colleghi: "Quello che è successo ai nostri amici è un tragico incidente. Ancora non si conoscono le dinamiche ma vi chiediamo se possibile di non scagliarvi contro di loro ma piuttosto di esseregli vicini senza aggravare con brutte parole la situazione morale che sicuramente è già pesantissima".

In un'altra storia l'influencer - che conta su Instagram 239 mila follower, e che su YouTube ha 1,38 milioni iscritti - ha espresso anche il suo cordoglio e "vicinanza ai familiari della vittima". In realtà non è l'unico a difendere Matteo Di Pietro. Oltre agli insulti, infatti, molti sotto l'ultimo post dell'indagato, hanno cercato di difenderlo: "tanti che commentano non hanno capito che prima si devono capire bene le dinamiche dell'incidente o no? Informatevi bene", scrive un ragazzo".