A Roma sono state fatte 204 multe durante la domenica ecologica

Sono state più di duecento le multe elevate durante la domenica ecologica a Roma. La polizia locale ha eseguito 1700 controlli e riscontrato 204 violazioni in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza del Sindaco inerente le limitazioni al traffico in programma per la giornata del 24 marzo nelle fasce orarie 7.30 -12.30 e 16.30-20.30.

Il 24 marzo è stata la quinta e ultima domenica ecologica. Dal divieto di circolazione sono stati esentati i veicoli a metano, gpl, a trazione ibrida ed elettrica, i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-gpl o benzina-metano) anche trasformati marcianti a gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive, Euro 6 a benzina, ciclomotori Euro 2 e successivi e motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi.