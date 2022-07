La nube nera di diossina finisce in procura. Ipotesi disastro ambientale

Le immagini della nube nera che sabato da Centocelle ha coperto il cielo di Roma, ancora sono negli occhi di tutti. Una nuvola tossica, come i dati Arpa - ora rientrati nei parametri accettabili - hanno sottolineato. Un disastro ambientale che si somma alla devastazione dell'area verde, l'ennesima.

Gli incendi in serie

Pochi giorni prima il rogo scoppiato sulla Togliatti, infatti, a bruciare fu il parco del Pineto. Lì una pioggia di cenere cadde sulla città. E ancora, gli incendi a Casalotti e a Malagrotta. Roghi che di certo non hanno aiutato a migliorare la qualità dell'aria, sempre sotto stress a Roma.

Reati ambientali

Ora l'ultima goccia. La procura di Roma ha acquisito i dati Arpa, in particolare sul livello di diossina registrato negli ultimi giorni. Al vaglio degli inquirenti anche le ipotesi di reati ambientali. In questo ambito coinvolta nelle indagini la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi, già iniziati al parco del Pineto e proprio a Centocelle.

La qualità dell'aria

Si dovrà ora capire se, effettivamente, gli incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco Roma e le squadre della protezione civile nelle ultime settimane, potrebbero avere causato danni anche di natura ambientale, con veleni dispersi nell'aria e poi caduti sui terreni. La procura, che ha promosso una rete di coordinamento tra le forze dell'ordine, è al lavoro.

Nel bollettino di martedì 12 luglio i valori delle diossine nel quadrante est sono in netto calo rispetto alla prima rilevazione delle centraline, ma ancora sopra i limiti. Numeri che, seppure in miglioramento, non escludono l'ipotesi di danni all'ambiente. Anche per questo, sono stati affidati agli esperti dei carabinieri forestali, una serie di verifiche sui terreni interessati dai roghi.

Indagini a 360 gradi

Il caso di Centocelle, poi, è emblematico. E non solo per gli autodemolitori. L'area dove si è sviluppato l'incendio di sabato in passato era stata occupata dal campo nomadi di Casilino 900, chiuso nel febbraio del 2010. Negli anni comitati di quartiere, associazioni di residenti, hanno denunciato, a più riprese, che in quella zona sono stati interrati rifiuti pericolosi, compreso eternit. Veleni che l'incendio di sabato potrebbe aver stimolato. Questa la paura. Non è un caso che oltre a determinare la colposità o dolosità del rogo e alla questione relativa alla qualità dell'aria, la task force di piazzale Clodio lavoro anche sulla analisi della gestione del verde e dei rifiuti.

L'allarme dei medici: "Rischio bomba ecologica"

Nell'immediato - soprattutto ai residenti di quel quadrante di città - interessa più la qualità dell'aria che le indagini. "Se i dati non cambieranno, nella zona di Centocelle si rischia l'emergenza sanitaria. - ha detto all'Adnkronos Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma - I fumi in quell'area hanno prodotto moltissima diossina, si è sprigionata una vera bomba ecologica. Parliamo di sostanze nocive e cancerogene che possono provocare tumori. La situazione è molto difficile e se continuerà per lungo tempo il contatto con le sostanze tossiche c'è un serio rischio per la salute dei cittadini".



I residenti nelle case nelle vicinanze del rogo, continua Magi, "devono tenere le finestre chiuse e usare mascherine del tipo fp3. Confido che in un paio di giorni la situazione dei valori di diossina possa tornare alla normalità, anche complice il vento. L'Arpa continui a monitorare: dovrebbe verificare i valori delle sostanze anche in altre zone di Roma per vedere gli effetti della diffusione del vento nel resto della città. È inquietante vedere tutti questi roghi in così poco tempo".