Multato per divieto di sosta, strappa il verbale e aggredisce un carabiniere

Dalla multa per divieto di sosta alla denuncia per resistenza in pochi minuti. È successo a un cittadino moldavo di 42 anni, che ha reagito male alla sanzione staccata da un carabiniere.

L’uomo aveva parcheggiato l’auto sulle strisce pedonali di via Marco Papio, al Quadraro. Il mezzo è stato notato dai carabinieri della stazione di zona, che si sono fermati e hanno deciso di staccare la multa.

Quando il proprietario è tornato e ha visto la scena ha dato in escandescenze, ha danneggiato il verbale e ha dato una spallata a uno dei militari, che oltre a elebvargli il verbalelo hanno quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.