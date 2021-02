VIDEO | Incendio al Quadraro: in fiamme gazebo all'ultimo piano di un palazzo

Giovedì mattina di fuoco al Quadraro. Un incendio è divampato all'ultimo piano di una palazzina di cinque di via degli Opimiani. Il rogo ha interessato il terrazzo esterno, coinvolgendo il gazebo in legno, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

La chiamata ai soccorritori intorno alle 8:30 del 4 febbraio dal civico 88 di via degli Opimiani, incrocio via del Laterensi per un "incendio in appartamento". Sul posto sono quindi intervenute le squadre 12A e 3A del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con l'ausilio dell'autobotte (AB11), l'autoscala AS1 ed il carroteli assieme al personale del 118 ed ai carabinieri.

A prendere fuoco un gazebo in legno posto sul terrazzo della palazzina con ingresso anche su via del Laterensi. Spente le fiamme, si è appurato come la struttura in legno sia andata completamente distrutta: nessun danno strutturale all'appartamento.

Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri della Stazione Roma Quadraro. Secondo quanto si apprende al momento dello scoppio dell'incendio l'appartamento era vuoto ed a parte la paura con i residenti scesi in strada una volta divampato il rogo nessuno è rimasto ferito né intossicato.