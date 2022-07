Il pensionato “vandalo” incubo dei residenti del Quadraro

Cinque auto danneggiate, ritrovate dai proprietari con i finestrini e parabrezza in frantumi: ad accanirsi un “insospettabile”, un uomo di 80 anni che la notte scorsa è stato colto sul fatto dalla polizia e denunciato e che è già conosciuto per episodi simili.

Le segnalazioni al 112 sono arrivate intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato da alcuni abitanti di via Publicola, al Quadraro. In strada qualcuno stava rompendo i finestrini delle macchine parcheggiate: al loro arrivo i poliziotti hanno individuato subito un uomo che si stava aggirando nei dintorni, e che si è rivelato un ottantenne residente in zona.

Gli agenti lo hanno quindi fermato, identificato e poi denunciato per danneggiamento aggravato.