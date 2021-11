No Green Pass, Puzzer cacciato da Roma: non potrà tornare nella Capitale per un anno

Non potrà più tornare a Roma per un anno Stefano Puzzer, già leader dei portuali di Trieste, che ieri aveva inscenato una protesta contro il Green Pass in piazza del Popolo. La Questura di Roma gli ha intimato di tornare a Trieste entro le 21 di oggi, 3 novembre, altrimenti commetterà un nuovo reato. Puzzer è adesso il destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno nella Capitale e verrà denunciato alla Procura di Roma per manifestazione non preavvisata.

Puzzer ha da poco fondato un nuovo movimento No Green Pass, 'Gente come noi' e nella mattinata di martedì con il suo banchetto in piazza del Popolo, aveva attirato alcune centinaia di persone contrarie al certificato verde. Un blitz non annunciato alle autorità con tanto di tavolino e sedie "dedicate", tra gli altri, a Mario Draghi, il Papa e la Russia.

Puzzer, diventato noto al movimento No Green Pass con le manifestazioni dei portuali di Trieste cominciate il 15 ottobre scorso, sfruttando la sua pagina Facebook e una diretta social ha attirato subito una serie di simpatizzanti che lo hanno raggiunto in piazza del Popolo.

Sul posto, però, è arrivato anche il personale della Digos e della Polizia scientifica per riprendere tutte le fasi della manifestazione non preavvisata. "Staremo qui fino a quando non ci arriverà una risposta", aveva spiegato nel pomeriggio dicendosi pronto a tornare qui "ogni giorno, anche fino al 31 dicembre", l'annuncio di Puzzer.

La risposta è arrivata in serata dalle forze dell'ordine. "Puzzer e tutti coloro che hanno preso la parola in piazza verranno denunciati alla Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.P.S., per manifestazione non preavvisata, per il primo aggravato dal fatto di esserne stato promotore", spiega la Questura di Roma.