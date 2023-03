Pusher con il reddito di cittadinanza: hashish nascosti nel baule dell'auto

Trasportavano in auto oltre quattro chilogrammi di hashish, tutti nascosti. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Velletri hanno arrestato due cittadini italiani di 41 e 60 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, il secondo con il reddito di cittadinanza.

I due, rispettivamente di Lariano e Rocca Priora, sono stati controllati dai Carabinieri della Stazione di Lanuvio mentre erano in un’auto in sosta nei pressi della stazione ferroviaria e trovati in possesso di 4,5 chilogrammi di hashish. In particolare, la sostanza, riposta in uno zaino nel baule dell’auto, era confezionata in panetti e suddivisa in 9 pacchi. Dai successivi accertamenti i Carabinieri hanno appurato che il 60enne beneficiava del reddito di cittadinanza. La droga è stata sequestrata ed i due sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere di Civitavecchia.