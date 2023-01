Il pusher in monopattino che consegna cocaina a domicilio

Un corriere in monopattino. Un pusher ecologico che spacciava cocaina consegnandola direttamente a domicilio. Ad interrompere il business del giovane la polizia. Sono stati gli agenti del commissariato Romanina, a seguito di un’attività investigativa, ad arrestare un 30enne di Morena che si spostava in monopattino elettrico per la consegna occasionale di stupefacente presso le zone limitrofe di via Torre Morena.

Il ragazzo, dopo essere stato pedinato, è stato sorpreso mentre scambiava sostanza stupefacente con il conducente di una vettura. Ad un primo controllo ha tentato la fuga per poi essere immediatamente bloccato ed arrestato. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti circa 5 grammi di cocaina, molteplice materiale per il confezionamento e la pesatura delle singole dosi. Intolre in casa appunti contabili e la somma di euro 2.100. L’arresto è stato convalidato.

Spacciatore a Porta di Roma

Un'altra operazione è stata eseguita sempre dal commissariato Romanina dove, gli agenti, partendo da alcuni indizi investigativi sono arrivati all’individuazione dell’abitazione, in via Franco Becci, in zona Porta di Roma, di un uomo di 37 anni sospettato di essere un pusher di zona. Sul posto gli investigatori si sono appostati aspettando possibili acquirenti. Infatti approfittando di tale stratagemma sono riusciti a fermare l’uomo sull’uscio proprio mentre tentava di cedere della droga. In casa dello stesso i poliziotti hanno rinvenuto ben 116 involucri di cocaina dal peso di 66,35 grammi nonché 1.920 euro probabile provento dell’attività illecita. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.