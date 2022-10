I pusher trovati con mezzo chilo di hashish sulla banchina della metro

Viaggiano in metro i pusher della Capitale. Sono infatti stati fermati con mezzo chilo di hashish due spacciatori. A sorprenderli sulla banchina della stazione della linea B Bologna gli agenti di polizia, che hanno sequestrato la droga e del denaro contante trovato nelle tasche della coppia poi arrestata.

Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Porta Pia, durante un mirato servizio di controllo del territorio, a notare due persone sospette entrare in stazione. Sottoposti a controllo i due sono stati trovati in poessesso di mezzo chilo di panetti di "fumo" e di 1000 euro in contante, possibile provento dell'attività di spaccio.

Accompagnati in commissariato sono stati identificati in due cittadini egiziani di 22 e 30 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine. Convalidato l'arresto in sede di convalida per uno dei due l'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per l'altro spacciatore si sono invece aperte le porte del carcere, con una condanna definitiva a 2 anni e 3 mesi di reclusione.