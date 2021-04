Fermato con oltre mezzo chilo di marijuana, un giovane finisce nei guai

Per il pusher sono immediatamente scattate le manette ai polsi ed il collocamento presso il proprio domicilio

Nascondeva oltre mezzo chilo di marijuana ed è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pomezia. A finire nei guai, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne di Roma. Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i militari hanno sottoposto a controllo il giovane perché nei pressi della sua abitazione era stato notato un continuo via vai di persone, alquanto sospetto.

Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, i carabinieri, all'interno della cucina, hanno rinvenuto 530 grammi di marijuana contenuta in una busta, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente.Per il pusher sono immediatamente scattate le manette ai polsi ed il collocamento presso il proprio domicilio, dove rimarrà in attesa del rito direttissimo.