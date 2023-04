Il pusher bloccato dopo un inseguimento nei campi

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento in un campo avvenuto nel corso di una serie di controlli nei quartieri di Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle e Fosso San Giuliano.

I militari della stazione di San Vittorino Romano, impegnati nel servizio antidroga, hanno notato l’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale per precedenti reati, aggirarsi circospetto in strada, e si sono avvicinati per un controllo. Vedendoli però il 28enne è subito scappato, buttandosi nei vicini campi e provando a liberarsi di un involucro.

I carabinieri lo hanno rincorso nei campi e alla fine bloccati. Nell’involucro, recuperato, c’erano 10 dosi di cocaina. La successiva perquisizione a casa sua ha portato alla luce 5 dosi di marijuana, vario materiale per il confezionamento e denaro in contanti. L’uomo è stato arrestato, e il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto: per lui è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma due volte al giorno.