Pusher vede i carabinieri e ingoia le dosi di eroina

Ha ingoiato le dosi di eroina alla vista dei carabinieri. Succede all'Esquilino, in via Principe Amedeo. Una stratagemma che non è stato sufficiente al pusher, arrestato dai militari del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante. In manette un 33enne del Gambia, senza dimora e con precedenti, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di eroina a un giovane.

Per evitare il controllo, il 33enne ha iniziato a dimenarsi, opponendo energica resistenza, e ha ingoiato altri involucri di droga. È stato arrestato e portato all’ospedale San Giovanni-Addolorata, dove è piantonato in attesa che espella gli involucri, la cui presenza nello stomaco è stata accertata dagli esami strumentali.

18 arresti per spaccio

L'arresto è arrivato nell'ambito di una serie di controlli antidroga eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Roma che hanno portato, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, all’arresto di 18 persone e al sequestro di migliaia di dosi di sostanze stupefacenti - tra cocaina, hashish, marijuana e crack – e di circa 5.000 euro, ritenuti provento delle attività illecite. Le operazioni si sono concentrate nelle zone del centro maggiormente frequentate durante la movida (Trastevere, Termini, Esquilino, Nomentano) e nelle note piazze di spaccio della periferia romana (Tufello, Serpentara, Tor Bella Monaca).

Cocaina a Villa Gordiani

I carabinieri hanno arrestato anche un 50enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che, notato confabulare con altre due persone in viale della Venezia Giulia, è stato sottoposto a un controllo. Alla vista dei militari l’uomo ha manifestato un eccessivo e immotivato nervosismo cosa che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti ed eseguire una perquisizione personale, rinvenendo, occultati nei suoi slip, 85 grammi di cocaina.

Crack nascosto nei sandali

In via Giovanni Amendola, invece, sempre i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne algerino sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina a un cittadino italiano. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 12 involucri contenenti cocaina occultati nella tasca dei pantaloni, di 5 dosi di hashish occultati all'interno del berretto indossato e di 12 involucri di crack occultati all'interno dei sandali indossati.

Spaccio a Tor Bella Monaca

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Frascati, infine, hanno arrestato un 19enne romano che, notato aggirarsi in una nota piazza di spaccio in via dell'Archeologia, è stato avvicinato per una verifica. Il giovane, visti i carabinieri, si è arrampicato sul ballatoio di una palazzina popolare per evitare il controllo ma è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di 129 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e 980 euro in contanti.