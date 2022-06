Il pusher in scooter che spaccia hashish “Rolls Royce”

Si spostava per le strade di Fonte Nuova a bordo di uno scooter per spacciare droga, a casa oltre 70 panetti di hashish contraddistinti da un adesivo con il logo “Rolls Royce”.

A individuare e poi arrestare l’uomo, un 48enne romano, sono stati i poliziotti del III Distretto Fidene - Serpentara, impegnati in un’attività investigativa incentrata proprio sulla spaccio nella zona. Durante uno dei servizi di appostamento, gli investigatori hanno notato lo scooter segnalato passare in via Nomentana in direzione Colleverde di Guidonia. Hanno quindi deciso di seguirlo e sono arrivati fino all'abitazione delll’uomo, che una volta parcheggiato il mezzo è stato bloccato e controllato. A quel punto ha ammesso spontaneamente di tenere in casa droga.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato in una piccola cassaforte numerose dosi di cocaina già pronte, un sacchetto contenente in altro chilogrammo di cocaina e 73 panetti di hashish con il logo “ Rolls Royce” per un peso complessivo di poco più di 7 chili.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari.