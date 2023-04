Pusher forza posto di blocco, poliziotto si getta nell’auto e lo ferma

Aveva in macchina un sacchetto con più di mezzo chilo di cocaina, un carico che lo ha spinto a forzare un posto di blocco per provare a scappare. Non prima, però, che un agente del riuscisse a salire in macchina al volo, bloccandolo.

L’uomo, un 27enne romano, alla vista dell’auto dei poliziotti del commissariato Appio prima si è fermato, poi ha schiacciato sull’acceleratore per allontanarsi. Uno degli agenti era però già riuscito a salire a bordo e a sedersi sul sedile del passeggero: dopo una breve lotta, il giovane è stato costretto ad accostare e a fermare l’auto.

La perquisizione successiva ha portato alla luce la droga, circa 700 grammi contenuti in un sacchetto gettato dal finestrino nel tentativo di liberarsene. Il 27enne è stato quindi arrestato arrestato con l’accusa di spaccio e lesioni personali, arresto convalidato al termine della direttissima.