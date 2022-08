Moglie e marito pusher nascondono droga in frigo e nella cesta dei giocattoli

Nascondevano in casa, nel frigorifero, in un recipiente sul tavolo e nella cesta dei giocattoli, oltre 4 chilogrammi di droga pronta per lo spaccio. Stupefacente che gli avrebbe permesso di mettere da parte oltre undicimila euro in contanti e orologi di lusso.

A finire nei guai, arrestati per detenzione ai fini di spaccio, sono stati marito e moglie di Roma. I due sono stati pizzicati dai carabinieri di La Storta lo scorso lunedì, quando intorno alle 23 è andato in scena un blitz all'interno dell'appartamento della coppia, in zona Torrevecchia. I militari, secondo quanto si apprendere, erano sulle loro tracce da tempo.

In casa sono stati trovati 3,870 chilogrammi di marijuana e 1,350 chilogrammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e dei fogli per tenere la contabilità. Droga che sarebbe stata quindi utilizzata, secondo l'accusa, per essere venduta e che avrebbe permesso a marito e moglie di guadagnare. I due ieri sono comparsi nelle aule di piazzale Clodio. L'arrestato è stato convalidato per entrambi e per il marito è stato disposto l'obbligo di firma in attesa del processo. La coppia resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.