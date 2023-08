Il pusher che approfitta dei domiciliari per spacciare da casa

Ai domiciliari per traffico e vendita di droga, ha deciso di proseguire la sua attività direttamente da casa, ma è stato scoperto dalla polizia ed è finito in carcere.

Protagonista della vicenda un 55enne romano nel mirino degli agenti del commissariato di San Lorenzo ormai da diversi giorni. I poliziotti, convinti che tra le mura dell'abitazione venisse condotto un giro di spaccio, sono riusciti con un escamotage a entrare e all'interno hanno trovato conferma dei sospetti: diverse dosi e involucri di cocaina, crack e marijuana, fogli scritti a mano con cifre e numeri, materiale per confezionare le dosi.

Confermato che il 55enne approfittava dei domiciliari per spacciare da casa, è scattato l'arresto, convalidato in direttissima. L'uomo è stato quindi trasferito in carcere.