Pusher con il reddito di cittadinanza: due arresti, uno vendeva hashish a uno studente

Continua la stretta dei carabinieri contro i percettori del reddito di cittadinanza. I militari del nucleo operativo dell'Eur hanno arrestato un 43enne romano, già con precedenti. L'uomo, percettore del reddito di cittadinanza, è stato notato in un’auto in via Pietro Venturi mentre cedeva un involucro ad un altro uomo, anche lui in auto.

Quest'ultimo, fermato dai Carabinieri è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina che aveva appena acquistato dal 43enne e ulteriori 2 dosi di hashish. I successivi controlli sul 43enne hanno permesso ai militari di rinvenire a bordo del sul veicolo altre 14 dosi e la somma contante di circa 300 euro.

Infine in via della Tenuta di Torrenova, i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata hanno arresto un 56enne romano, subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad uno studente. La successiva perquisizione effettuata dai militari presso il domicilio dell’uomo, ha portato al sequestro di ulteriori 3.3 chilogrammi circa di hashish e circa 700 grammi di marijuana e denaro contante.

Gli accertamenti approfonditi dei Carabinieri hanno fatto emergere che il 56enne, già noto alle forze dell’ordine, beneficiava del reddito di cittadinanza