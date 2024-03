Il pusher con l'auto a noleggio: fermato con dosi pronte per lo spaccio

Per non destare sospetti ed evitare l'arresto si muoveva con auto prese a noleggio. Uno stratagemma che però non è bastato a un ragazzo di 20 anni, cittadino albanese, bloccato dai carabinieri a Pomezia.

I militari dell'aliquota radiomobile lo hanno notato sul Lungomare delle Sirene, mentre cambiava direzione ingranando la marcia. Una manovra che ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a un controllo approfondito.

La successiva perquisizione personale e veicolare, ha permesso ai militari dell'Arma di rinvenire e sequestrare nella disponibilità del 20enne, nascoste nel suo marsupio, 15 dosi di cocaina e la somma contante di 535 euro, ritenuti il provento della pregressa attività di spaccio. Il ragazzo è stato portato in caserma e successivamente al tribunale di Velletri, che ha convalidato l'arresto. È accusato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai domiciliari.