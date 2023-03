Lite tra pusher finisce nel sangue: due accoltellati, uno è grave

Una lite tra pusher finita nel sangue. È quanto successo alle prime ore di mercoledì primo marzo tra via Manfredronia e viale Palmiro Togliatti. Due le persone ferite, un marocchino di quarant'anni e un romano di venticinque.

Tutto è iniziato quand un residente ha sentito delle urla in via Manfredonia e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto la polizia, con gli agenti che hanno trovato, in via Palmiro Togliatti, un uomo sanguinante con una ferita alla gamba. L'uomo, uno straniero di origini marocchine di 40 anni, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Poco dopo un'altra richiesta di intervento. Questa volta dal pronto soccorso del policlinico Casilino dove un giovane era stato appena accompagnato e scaricato da un'auto. Era ferito con tre coltellate, di cui una ha raggiunto il polmone. È ancora in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva, fuori pericolo di vita. I poliziotti, ispezionando i suoi indumenti, hanno trovato diverse dosi di droga già confezionate e pronte per la vendita.

Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata in via Manfredonia. Da lì i poliziotti hanno seguito la scia di sangue in strada lasciata dal ferito fino a via Palmiro Togliatti. Le posizione dei due feriti è al vaglio. Entrambi sono noti alle forze dell'ordine. Le indagini proseguono per ricostruire quanto avvenuto.