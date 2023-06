Cos'è la purple drank, la droga viola di cui si parla nell'omicidio di Michelle Causo

Usava la "purple drank". Chi conosceva Michelle Causo è sicuro che il ragazzo accusato dell'omicidio della giovane ne facesse uso. Di certo, al momento, non c'è nulla su questo punto. Ma cos'è la cosiddetta "droga viola"? È una mix micidiale di farmaci, anfetamine e bibite. Una bevanda cult per chi ascolta la musica trap. Certezze su questo punto arriveranno dagli esami tossicologici disposti dalla procura minorile sul giovane accusato di omicidio volontario aggravato e portato nel carcere minorile di Casal del Marmo.

"Sciroppo cade basso come l'Md, io non cado in basso sono ancora in piedi", canta in 'Sciroppo' Sfera Ebbasta. E poi in 'Blunt & Sprite' ancora: "Nel bicchiere rosso ma non è una festa. Bere un po' ci da alla testa. Porta la Sprite e la Seven. Noi portiamo gli extra. Tutti i miei frà, anche chi non beve viola poi rientra nel club, con una bottiglietta".

Il riferimento è alla purple drank o sizzurp, lean, o dirty Sprite. Insomma, una droga che spopola tra le giovani generazioni. Bevanda gassata con sciroppo per la tosse a base di codeina. Il colore che se ne ricava è viola appunto. Dopo averla mandata giù, la bevanda provoca effetti sedativi e psicoattivi.

Il tutto con rischi per la salute, chiaramente. Lo sciroppo per la tosse usato contiene codeina, derivata dalla pianta del papavero da oppio, quindi uno degli oppioidi capace di creare dipendenza. Agisce come sedativo delle vie respiratorie (per questo è un ingrediente di alcuni sciroppi) e, in caso di sovradosaggio, può causare impossibilità nel controllo del respiro e conseguente soffocamento.

Rispetto ad altri tipi di droga, la purple drank è facile. Per averla basta chiedere in farmacia un comune sciroppo per la tosse. Lo sballo costa poco e anche i minorenni possono permettersela con meno di 10 euro. La moda sembra sia arrivata dal centro Europa. In Svizzera la codeina si acquista senza ricetta. Essendo meno regolato rispetto ad altri oppioidi considerati più pericolosi, come la morfina, arrivare all'abuso con la codeina è più semplice, spiegano gli esperti in Usa. Tra i cantanti rap e trap si contano numerose morti connesse all’abuso della purple drank, come quella di DJ Screw, artista hip hop che rese popolare la sostanza.