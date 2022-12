Donna punta con una siringa a Roma, rintracciato l'uomo ripreso in un video

È stato rintracciato l'uomo sospettato di aver punto con una siringa a Roma, una donna in via Brunetti, a due passi da via del Corso. A identificarlo sono stati i carabinieri della compagnia Parioli che indagano dopo la denuncia presentata dalla vittima. L'uomo ha 42 anni ed è romano.

I militari dell'Arma lo hanno rintracciato confrontando le immagini video che la stessa vittima aveva girato poco dopo essere stata punta. I carabinieri sono arrivati al presunto responsabile del ferimento dopo aver visionato anche i filmati di alcuni negozi del centro. La posizione del 42enne è al vaglio.

Rischia una denuncia per lesioni personali aggravate. Al momento si ritiene che si sia trattato di un episodio isolato. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero altri episodi a Roma di "needle spiking", il fenomeno registrato già in diversi Paesi europei che consiste nel pungere sconosciuti, in particolare donne, con siringhe infette o contenenti droghe, in genere in contesti di movida notturna e spesso in discoteche e locali.