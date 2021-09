Trastevere: ripuliti i passaggi pedonali dei fornici di via Rolli

/ Via Ettore Rolli

Erano quasi impraticabili ai pedoni i fornici ripuliti sotto il ponte ferroviario di via Ettore Rolli a Trastevere. Continuano gli interventi di ripristino del decoro in vari quartieri della Capitale. Dopo le operazioni dei giorni scorsi, che hanno riguardato l'area delle Mura Aureliane, è iniziata martedì mattina un'opera di pulizia sotto i fornici di Via Ettore Rolli, area di transito pedonale, sottostante la stazione di Trastevere, che collega i quartieri di Trastevere e Marconi.

Sul posto gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dal Dirigente dottor Emanuele Stangoni, unitamente a personale e mezzi dell'Ama. Rimossi finora oltre 30 metri cubi di rifiuti di ogni genere, suppellettili e ciarpame, spesso utilizzato per la rivendita nei mercati di zona.

All'intervento seguirà un'opera di vigilanza, per scoraggiare ulteriori episodi di degrado.