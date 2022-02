La suora colpita con un pugno al volto mentre attende il treno in stazione

Choc in stazione dove una suora è stata colpita al volto da un pugno. Rimasta ferita, soccorsa con una copiosa perdita di sangue, la religiosa - di 76 anni- è stata quindi trasportata in ospedale. Le violenze a Termini da parte di un cittadino tunisino, che dopo aver farfugliato qualcosa di incomprensibile e frasi senza senso ha aggredito l'anziana sorella che era in attesa in banchina di prendere un treno per recarsi nella propria residenza in provincia di Milano.

L'aggressione davanti a centinaia di passeggeri atteriti e spaventati, richiesto l'intervento agli agenti della polizia ferroviaria del compartimento Lazio, i poliziotti sono subito intervenuti fermando poi l'aggressore. Identificato in un cittadino tunisino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti contro il patrimonio, è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate ed espulso dal territorio italiano.

La religiosa è stata invece trasportata in ospedale con un trauma cranico facciale ed una prognosi di 10 giorni. Ascoltati i testimoni, resta da appurare la causa scatenante dell'aggressione con gli investigatori che al momento escludono possibili motivi religiosi.

Controlli in stazione

La denuncia è arrivata nell'ambito dei controlli effettuati dagli agenti della PolFer nelle stazioni ferroviarie del Lazio nella settimana dal 14 al 20 febbraio. Bilancio una persona arrestata, 35 sanzioni amministrative elevate, di cui 4 al regolamento di polizia ferroviaria.

Favoreggiamento immigrazione clandestina

In tale contesto i poliziotti hanno arrestato anche un cittadino straniero per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Allo straniero, incensurato, è stata notificata l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Verona, ed è stato condotto presso la propria abitazione in provincia di Monza-Brianza.