Tecnico di laboratorio colpito con un pugno da uno studente dell'istituto professionale

Una lite in classe. Un diverbio sfociato in violenza. Ad avere la peggio un tecnico di laboratorio, ferito con un pugno da uno studente, a sua volta colpito da uno schiaffo. Caduto in terra il docente, 52 anni, ha sbattuto la testa ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto è poi intervenuta la polizia.

La lite è scoppiata intorno alle 12:30 di ieri - lunedì 6 novembre - in un istituto tecnico professionale in zona Monteverde dove alunno e tecnico di laboratorio sono venuti alle mani. Ferito in seguito alla caduta il 52enne è stato portato dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere che hanno ascoltato i presenti.

La posizione del minorenne e del docente sono al vaglio della magistratura, informata dei fatti dai poliziotti del distretto Monteverde che stanno eseguendo gli accertamenti sull'accaduto.