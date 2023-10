Pugni al citofono del commissariato, aveva già un Daspo urbano per rissa

Una indole violenta. Già identificato per una rissa ha dato nuovamente in escandescenza. Pugni al citofono di un commissariato di polizia, tanto potenti da distruggere l'apparecchio. In manette un giovane romano.

In particolare il ragazzo - un 22enne già colpito dal Daspo urbano per una rissa a Trastevere - in piazza San Cosimato - per cause ancora poco chiare ha colpito con due pugni il citofono del XIV distretto di polizia di via Luigi Maglione fino a distruggerlo.

L'atto vandalico non è sfuggito ai poliziotti in servizio che sono usciti dagli uffici e lo hanno bloccato. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato.