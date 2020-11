Coronavirus, 7 persone a bere nel pub oltre l’orario previsto: multe ai clienti e locale chiuso 5 giorni

In sette a bere al bancone del pub, tutto normale se non fosse in tempo di emergenza Coronavirus. Per questo nell’ambito dei quotidiani controlli alle attività commerciali in materia di contenimento al Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno disposto la chiusura preventiva di un locale in zona Torrevecchia e sanzionati il proprietario e 7 avventori, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre.

In particolare verso le 19, i Carabinieri hanno effettuato un controllo di iniziativa, in un locale, situato in largo Millesimo, che a quell’ora era ancora aperto. A seguito del controllo i militari hanno disposto la chiusura preventiva di 5 giorni dell’esercizio commerciale e sanzionato 7 avventori intenti a consumare, quanto acquistato, sia all’interno che nelle immediate adiacenze del locale. Sanzionato anche il proprietario.