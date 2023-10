Paziente prova ad aggredire la sua psichiatra, interviene la polizia

Dopo il caso Francesco Le Foche ancora una dottoressa aggredita da un suo paziente. Una tentata aggressione, fermata sul nascere dalla polizia nella zona di Città Giardino.

Sono state numerose le chiamate arrivate al 112 a partire dalle 10:30 di oggi, mercoledì 11 ottobre: un uomo "squilibrato", in stato confusionale, che si aggira fra via Maiella e la zona del parco Bolivar, a due passi dalla sede del III municipio di piazza Sempione.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e il personale medico. In strada hanno trovato l'uomo, un cittadino italiano che poco prima aveva cercato di aggredire la psichiatra dalla quale si trova in cura. Affidato all'ambulanza del 118 l'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea, dove è stata avanzata una richiesta di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio).

Francesco Le Foche picchiato nel suo studio

Una nuova aggressione a danno del personale medico dunque, per fortuna senza conseguenze in questo caso per la psichiatra. I fatti a pochi giorni dal pestaggio dell'immunologo Francesco Delle Foche, picchiato brutalmente da un 36enne di Rocca Priora nel suo studio privato di via Po, in zona Salario, lo scorso venerdì.

Noto immunologo che ha rischiato grosso e che si trova ancora in osservazione al policlinico Umberto I, dove lavora nel day hospital del centro di Clinica Avanzata. "Sta meglio, l'ho sentito al telefono. Appena possibile, con calma, vorrei anche andare a trovarlo". Le parole all'Adnkronos su Delle Foche del ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dello stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone). Oggi una nuova possibile aggressione a un altro medico, fermata sul nascere grazie all'intervento della polizia.