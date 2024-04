Gli studenti smontano le tende alla Sapienza e protestano sotto La7 contro David Parenzo

Per giorni hanno rappresentato il nuovo simbolo della protesta degli studenti della Sapienza per chiedere un incontro pubblico alla rettrice Antonella Polimeni e il boicottaggio di Israele. Ora le tende sono state smontate, così come il presidio con cartelli e bandiere della Palestina sotto al Rettorato, dove gli studenti si davano il cambio per uno sciopero della fame a staffetta. In occasione del 25 aprile hanno momentaneamente lasciato l’ateneo: “Non è escluso che torneremo, con le tende, la prossima settimana. Vedremo nelle prossime ore” spiegano. Ma questo non significa che abbiano abbandonato la mobilitazione: questa mattina, 26 aprile, infatti, si sono trasferiti, con megafoni, cartelli e bandiere, sotto la sede del centro di produzione di La7, in via Umberto Novaro, per chiedere un confronto con il giornalista David Parenzo sulla sua presenza ieri, 25 aprile, con quelli che gli studenti definiscono “gli squadristi sionisti”.

Le accuse a Parenzo

Ieri, in piazzale Ostiense, la festa della Liberazione è stata caratterizzata da tensioni e lanci di oggetti tra i manifestanti vicini alla Brigata Ebraica e quelli pro Palestina. A subire le aggressioni più gravi, sembra, sono i manifestanti in piazza “contro il sionismo” a cui sono arrivate pietre e barattoli, un ragazzo è stato raggiunto da una bomba carta e si è visto distruggere il proprio zaino. In piazza con la Brigata Ebraica c’era anche il giornalista David Parenzo. Un particolare che ha scatenato la rabbia degli attivisti, che si sono ritrovati sotto la sede di La7: “Ti devi vergognare, eri con gli squadristi. Non hai il coraggio di accettare il confronto”, è l’accusa rivolta al giornalista, con cui gli studenti si erano già scontrati lo scorso marzo, quando avevano tentato di impedire lo svolgimento di un incontro a cui il giornalista era stato invitato a partecipare alla Sapienza. Parenzo, in onda regolarmente alla guida del programma “L’aria che tira”, ha replicato in diretta a quanto stava accadendo fuori: "Sono a lavoro da questa mattina alle 8, mi sembra tutto sotto controllo. Nessun allarme, siamo qui a lavorare con grande serenità".

Le proteste degli studenti

Le proteste dei collettivi, come "Zaum - Zone autorganizzate università e metropoli" e Cambiare Rotta vanno avanti dallo scorso ottobre, ovvero da quando la rettrice, Antonella Polimeni, ha deciso di proporre e votare una mozione in solidarietà con Israele, a seguito dell’attentato del 7 ottobre. Nelle ultime settimane la tensione è cresciuta sempre di più, prima con l’occupazione del Rettorato, poi con gli scontri con la polizia durante la riunione del Senato accademico del 16 aprile. A cui è seguito lo sciopero della fame di due studenti, per chiedere un confronto con la rettrice. Confronto che poi, al terzo giorno di sciopero, è arrivato. Ma non ha soddisfatto gli attivisti, che ora vogliono un’assemblea pubblica con la rettrice.