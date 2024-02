La marcia dei trattori verso Roma, il leader degli agricoltori: "Saremo duemila"

La marcia dei trattori verso Roma è iniziata. Gli agricoltori si sono messi in cammino e stanno per arrivare verso la Capitale. Saranno in duemila, dicono. I manifestanti partiti alle 7 del mattino dal presidio organizzato nei pressi del casello Valdichiana dell'A1, in un terreno vicino a un outlet nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo).

Lì, per sette giorni, hanno organizzato blocchi temporanei all'esterno dell'autostrada. Ora la lunga marcia che finirà a Roma, nel pomeriggio. Il serpentone di circa 250 trattori si è spostato verso la Cassia, poi per le 17, l'ora prevista per l'arrivo, il presidio in zona Nomentana. Il corteo sarà infatti accompagnato dagli agenti della Digos.

A monitorare il cammino anche il personale di Anas per monitorare eventuali disagi al traffico. "Attendiamo circa duemila trattori per la grande mobilitazione a Roma. Stasera, dopo un incontro in Questura, annunceremo la data", ha detto Danilo Calvani, leader del 'Cra Agricoltori' che sta guidando la protesta. Alcuni presidi si sono già formati a Valmontone, Civitavecchia e Torrimpientra.

Nel frattempo, da sud, poco dopo le 8:30, sulla A1 Milano-Napoli è stata temporaneamente chiusa l'uscita di Capua, in uscita per chi proviene da Napoli, per un altro ramo della protesta che ha causato 4 chilometri di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma.