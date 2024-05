I tassisti bloccano Roma, prima il sit in poi il corteo verso Palazzo Chigi. Traffico in tilt

Centro di Roma sotto assedio dove tassisti provenienti da tutta Italia stanno manifestando contro il governo. In occasione dello sciopero nazionale indetto per la giornata odierna, martedì 21 maggio, era stato concessa ai tassisti piazza San Silvestro per un sit in autorizzato dalle 11 alle 17. Secondo quanto riporta la Dire, sono state esplose anche bombe carta. Nove camionette della polizia e una della guardia di finanza sono state messe a presidio della piazza, con gli agenti in tenuta anti sommossa.

Corteo

Una volta che i manifestanti si sono radunati, circa un centinaio di tassisti ha cominciato a sfilare, verso le 12, lungo via del Tritone. L’obiettivo è quello di raggiungere Palazzo Chigi, per manifestare contro la “deregolamentazione del settore”.

Traffico in tilt

La circolazione in zona è andata in tilt. La polizia è intervenuta per deviare i manifestanti e non farli arrivare sotto la sede del governo. Chiuse le vie di accesso laterali per impedire l'accesso a via del Corso e a piazza Colonna. Durante il corteo sono stati accesi fumogeni e lanciati cori contro il governo. Proteste anche contro il futuro rilascio di nuove licenze taxi a Roma.

Lo sciopero

Lo sciopero nazionale dei tassisti è stato proclamato al termine dell'ultimo incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da moltissime sigle, Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai unione artigiani, Satam, Orsa, Uritaxi, Atlt, Ati Taxi, Sitan Atn, Usb Taxi, Unimpresa, Federtaxi Cisal.