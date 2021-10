Protesta 'No Green Pass' a piazza San Giovanni, tre denunciati e 26 persone sanzionate

Sono finiti nei guai alcuni dei manifestanti 'No Green Pass', che lo scorso 25 settembre hanno fatto sentire la loro voce in piazza San Giovanni nella protesta denominata "Contro il green pass, per la Libertà e il futuro", organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso, balzata alle cronache anche per il caso della vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò.

Al termine della manifestazione alcune decine di persone, hanno inscenato un estemporaneo corteo lungo via Appia, dove la Digos ha denunciato in stato di libertà tre soggetti. Il primo, il noto Giuliano Castellino già leader romano di Forza Nuova, è stato denunciato per la "violazione degli obblighi della sorveglianza speciale in atto che vieta, tra l'altro, la partecipazione alle pubbliche manifestazioni", il secondo poiché ritenuto "responsabile di istigazione a disobbedire alle leggi per aver incitato la folla a dare vita ad un corteo non autorizzato ed esserne stato materialmente il promotore", il terzo per "resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale", spiegano dalla Questura.

Altre 26 persone, invece, sono finite nei guai per alcune azioni legate a contestazioni al Codice della Strada. Ossia, secondo la polizia, hanno "arbitrariamente bloccato la circolazione stradale lungo la via Appia, da piazza di Porta san Giovanni a piazza Re di Roma". Un reato cui è prevista una sanzione amministrativa che va da 1000 a 4000 euro.

"Non si escludono copiose richieste di risarcimento per danni patrimoniali, nei riguardi sia dei denunciati che dei sanzionati amministrativamente a causa dei ritardi provocati alla circolazione stradale, ma anche e soprattutto a quella aerea, oltre che per il danno provocato all'Amministrazione ed agli stessi poliziotti che sono stati refertati in ospedale", spiegano fonti della Questura.