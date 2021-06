Prostituzione fuori controllo sulla Togliatti: “Atti osceni e nudismo in strada”. Parte l’esposto al prefetto

Oltre 200 firme contro il degrado di viale Palmiro Togliatti, dove i residenti parlano di un fenomeno di prostituzione ormai fuori controllo tra atti osceni e sesso in strada a ogni ora del giorno.

La denuncia è dell’Associazione Impegno Civico, che ha deciso di organizzare una raccolta firme per presentare un esposto al prefetto e al questore. L’iniziativa è partita lunedì, e in 48 ore sono state raccolte decine di adesioni da parte di residenti esasperati.

“La situazione si è fatta ormai insostenibile - conferma l’avvocato Emanuele Fierimonte, che assiste l’associazione e che si sta occupando dell’esposto - Chi abita sulla Togliatti riferisce di avere assistito a scene di sesso e nudismo all'aperto, in pieno giorno e davanti agli occhi di chiunque, minori compresi”.

L’esposto chiama in causa il Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto il 18 aprile 2019 da Roma Capitale, dalla Regione Lazio e dal Prefetto di Roma."I cittadini della Togliatti hanno iniziato ad attivarsi - prosegue Fierimonte - Questa è la dimostrazione che non accettano più il degrado del loro quartiere, e le istituzioni devono attivarsi di conseguenza per tutelarli”.