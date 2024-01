Annunci su internet e percentuale sui clienti: giro di prostituzione nella Roma "bene"

Metteva annunci su internet delle "sue" ragazze, poi per ogni cliente prendeva una percentuale del 30%. Così un 25enne colombiano aveva messo in piedi un giro di prostituzione nella Roma "bene", al Fleming. A ricostruire i suoi affari sono stati gli agenti del distretto Ponte Milvio.

I poliziotti erano sulle sue tracce da tempo e quando lo hanno bloccato per un controllo, lo hanno trovato con tre smartphone, tra cui uno sbloccato e connesso su un sito di incontri. Tra i messaggi c'era un appuntamento proprio in quella zona e in quell'ora. Poco dopo, da una palazzina vicina è scesa una ragazza, anche lei colombiana. Sentita poi dagli investigatori, ha confermato che aveva appena avuto un rapporto sessuale con un cliente che il 25enne connazionale aveva rimediato su internet.

Una versione poi confermata da alcuni riscontri investigativi. Stando a quanto accertato, le ragazze davano un 30% della somma pagata dal cliente al venticinquenne e quella non era l’unica gestita dal colombiano.

L’uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di sfruttamento della prostituzione. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell'arresto e l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere.