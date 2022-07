Il giro di prostituzione nell'appartamento a luci rosse, fino a 100 euro per una prestazione hot

Bastavano anche 50 euro per una prestazione "di base" a luci rosse. Fino a 100 per un rapporto completo, senza limiti. Questo il prezzario fissato per i clienti che frequentavano un appartamento in via Vetulonia, a Porta Metronia. A gestire il business una 45enne cinese, ora accusata di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione.

A ricostruire l'attività illegale, sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante coordinati dalla procura di Roma. Al termine di una indagine durata un anno, i militari oggi hanno dato esecuzione ad una ordinanza della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziari nei confronti della cittadina cinese. Una misura che si somma al sequestro di due appartamenti.

Secondo quanto emerso la 45enne, dopo aver avuto la disponibilità di un appartamento in via Vetulonia, avrebbe ospitato delle ragazze, precedentemente reclutate, per poi indurle a ricevere appuntamenti a luci rosse con uomini. Il tutto pubblicizzato gli incontri sul web. Non è la prima volta che la donna finisce in simili guai.

Nel 2011, infatti, era già stata arrestata a Firenze per lo stesso tipo di reati. Non solo risulterebbe anche gravemente indiziata di aver tenuto parallelamente le redini dello stesso tipo di giro di prostituzione in un paese della provincia di Savona.