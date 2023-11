Amore tossico sotto le torri: a Tor Bella Monaca ci si prostituisce per una dose

Come negli anni settanta, ottanta. In strada torna la prostituzione per avere i soldi da spendere per comprarsi una dose di droga. Poi ci si sballa, si resta senza soldi e ci si riprostituisce. Un circolo vizioso che sembra aver preso piede in viale Santa Rita da Cascia, una lunga strada, una delle più importanti a Tor Bella Monaca. Qui, come in via dell'Archeologia, lo spaccio movimenta le giornate. Nei palazzoni con le facciate gialle e grigio degrado, ci vivono famiglie per bene e meno. Ci vivono - ancora - occupanti abusivi, ma anche e soprattutto persone con un alloggio popolare regolarmente assegnato.

La torre della legalità

Lì, tra i civici 30 e 50, c'è la torre degli allacci abusivi diventa il simbolo della legalità. Sempre lì, dopo le denunce dei residenti e l'articolo di RomaToday del 4 febbraio 2022, un appartamento nel quale fino a settembre vivevano, seppur morosi, i membri della famiglia Moccia, è stato assegnato. L'assegnazione è stata fatta per "cambio alloggio", a una famiglia che ora vive nella casa che ha cinque stanze all'interno 70, del 13esimo piano.

L'appartamento era uno di quelli liberati in una maxi operazione che aveva visto protagonisti, tra gli altri, i carabinieri e la prefettura. Tra i soggetti colpiti dall'operazione di quel giorno, appunto, anche alcuni esponenti della famiglia Moccia. Una lotta contro il malaffare, almeno dal lato delle forze dell'ordine, costante in quei chilometri di strada a Tor Bella Monaca.

In strada per una dose

Sotto la luce del sole, neanche troppo lontano da occhi indiscreti, l'ombra della droga condiziona la vita quotidiana. Da giorni, infatti, diversi residenti stanno notando un altro anomalo via vai, che c'entra con lo spaccio, ma non è quello dei pusher. In strada e nei parchi antistanti ci sono sempre più donne tra i 28 e i 35 anni che si prostituiscono per una dose.

Un fenomeno, come riscontrato da RomaToday attraverso fonti investigative che battono costantemente la zone, sempre più in aumento. Le donne che lo fanno sarebbero giovani tossicodipendenti ormai nel vertice della droga, soprattutto di crack e cocaina. Persone che spesso si indebitano e che per racimolare altri soldi per la "merce" decidono di vendere il loro corpo.

Il drammatico precedente

E così la memoria torna alla tragedia di fine gennaio 2022 quando una ragazza di 28 anni morì dopo essere precipitata dal 13° piano della torre 20 di via Santa Rita da Cascia. Sul caso indagarono i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dell'epoca la giovane donna non era del quartiere, ma frequentava alcuni giovani di Tor Bella Monaca. Con loro fumava crack nelle bottiglie sui gradini delle torri, soprattutto.

Una vita difficile. Stando a quanto ricostruito, per avere i soldi della droga, avrebbe avuto anche una serie di rapporti sessuali e l'abuso di droghe l'avevano portata più volte in ospedale. Poi la tragedia e una giovane vita spezzata. Un anno e mezzo dopo l'incubo di rivivere quel dramma torna ad aleggiare sotto le torri.