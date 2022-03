Le prostitute di viale Marconi ustionate con i bracieri e rapinate

Aggredite, ustionate con dei tizzoni ardenti e rapinate. Vittime di un raid notturno, le prostitute in viale Marconi. Le donne, romene di 22 e 23 anni, sono finite in ospedale nella notte di domenica.

Una delle giovani è stata ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio con ustioni di secondo grado, anche al volto, provocate dalla brace, mentre l'altra è stata dimessa con pochi giorni di prognosi, per ustioni al gluteo. Sul caso indagano i carabinieri subito intervenuti sul posto.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, ad aggredirle sono stati tre giovani romeni di 29, 28 e 23 anni. Tutti arrestati per concorso in rapina e lesioni. Il gruppo si era avvicinato alle due prostitute che, dopo qualche minaccia ricevuta, avevano provato a reagire. I tre uomini, però, hanno usato il braciere che le ragazze usavano per scaldarsi, come un'arma per ferirle.

Quindi le hanno rapinate. La loro fuga, però, è stata interrotta dai carabinieri del nucleo radiomobile che ora indagheranno anche per capire se ci sia anche una vicenda di sfruttamento. Proprio in viale Marconi nella nottata di sabato, quattro giovani ragazze erano state colpite dal daspo urbano e denunciate per aver acceso un fuoco per scaldarsi, sul marciapiede.