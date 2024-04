Si prostituisce davanti a una chiesa e simula rapporti sessuali davanti ai fedeli

Sabato notte, in via Palmiro Togliatti all'angolo con via degli Olmi, una cittadina romena, di 20 anni, domiciliata a Roma, è stata notata da una pattuglia dei carabinieri di Centocelle, mentre si stava prostituendo, in abiti succinti e simulando anche atti sessuali, nei pressi della chiesa di San Bernardo Chiaravalle dove, in quel momento si stava celebrando la messa pasquale. I militari sono intervenuti e dopo averla identificata, è stata condotta in caserma e denunciata per atti osceni in luogo pubblico.