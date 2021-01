Prostituta e cliente trovati senza mascherina: multati. Allontanate le altre "lucciole"

Trovati senza mascherina e multati. E' successo durante i controlli anti prostituzione che hanno interessato viale Marconi. Sanzionati dagli agenti del commissariato Colombo sia la prostituta che il cliente. Le altre meretrici della zona sono state allontanate, così come quelle di piazza dei Navigatori, largo Loria e largo Enea Bortolotti.

Gli stessi agenti hanno in prcedenza lavorato per verificare l’osservanza delle direttive impartite in materia di contenimento epidemiologico da COVID 19 ed hanno controllato in zona Ostiense 5 esercizi commerciali constatando il rispetto del vigente D.P.C.M. sia per quanto attiene l’orario di chiusura delle attività che per la presenza di avventori all’interno ed all’esterno delle attività.