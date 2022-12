Prima concorda un rapporto sessuale, poi l'aggredisce e la rapina

Prima l'ha avvicinata, pattuendo una prestazione sessuale a pagamento. Poi l'ha fatta salire sul proprio camion, quindi l'ha aggredita e le ha rubato la borsa. Protagonista dell'aggressione un autotrasportatore ucraino di 23 anni.

È quanto avvenuto la scorsa serata, a Santa Palomba nel comune di Roma. Il giovane camionista ha avvicinato una donna romena di 35 anni e dopo aver pattuito un rapporto sessuale a pagamento è scattata l'aggressione. Il 23enne dopo averle rubato la borsa con gli effetti personali e i soldi si è allontanato a bordo del mezzo, costringendo la donna a scendere.

I carabinieri, intervenuti su richiesta della vittima, hanno prestato i primi soccorsi alla donna e acquisito la descrizione dell'uomo e del veicolo. Poco dopo, il 23enne è stato rintracciato e fermato. I militari hanno anche rinvenuto e recuperato la refurtiva occultata in un vano della cabina del camion. La vittima è stata portata in ospedale e medicata per le lesioni riportate, giudicate guaribili in 5 giorni. L'arresto è stato convalidato.