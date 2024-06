La procura di Roma ha aperto una indagine sulla profanazione della tomba di Berlinguer

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione alla vandalizzazione, la terza in due mesi, della tomba di Enrico Berlinguer nel cimitero di Prima Porta. Nelle scorse ore i poliziotti della Digos della Questura di Roma hanno depositato una prima informativa e i magistrati, dopo aver ricevuto l'incartamento, hanno aperto un fascicolo di indagine.

La denuncia dell'atto vandalico era arrivata, via social, dai figli dello storico leader, Bianca, Maria, Marco e Laura, che avevano postando l'immagine: "Per la terza volta nell’arco di appena due mesi la tomba di nostro padre, nel cimitero di Prima Porta, è stata profanata, sei giorni dopo l’anniversario della sua morte. L’azione vigliacca di alcuni mascalzoni rivela che non si tratta dell’atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Ci auguriamo che vengano adottate le necessarie misure per evitare ulteriori oltraggi". Ora si muove pure la Procura. Non si esclude, del resto, che elementi utili alle indagini possano arrivare dalle telecamere del cimitero.