Profanata ancora una volta la tomba di Enrico Berlinguer, è la terza volta in due mesi

È stata profanata ancora una volta, la terza in soli due mesi. Nel mirino di uno o più vandali la tomba di Enrico Berlinguer, al cimitero Flaminio a Prima Porta. Un accanimento, come denuncia la figlia e giornalista Bianca che ha reso pubblico, come già accaduto lo scorso mese di maggio, l'accaduto sul proprio profilo Instagram.

"Per la terza volta nell’arco di appena due mesi la tomba di nostro padre nel cimitero di Prima Porta è stata profanata, sei giorni dopo l’anniversario della sua morte. L’azione vigliacca di alcuni mascalzoni rivela che non si tratta dell’atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Ci auguriamo che vengano adottate le necessarie misure per evitare ulteriori oltraggi", la denuncia di Bianca che si fa portavoce anche degli altri tre figli (Maria, Marco e Laura) dello storico segretario del Pci.

Venuto a mancare all'eta di 62 anni, le spoglie dell'esponente politico del Partito Comunista nella Prima Repubblica riposano nel camposanto di Roma dal giugno 1984. A 40 anni dalla sua scomparsa i fatti denunciati dalla figlia Bianca Berlinguer hanno trovato decine di commenti di sdegno. "Vigliacchi e molto probabilmente anche ignoranti in storia, altrimenti, anche se di idea politica opposta, capirebbero la grandiosità di ciò che ha fatto il vostro babbo - si legge in un commento sui social al post della giornalista -. Ma penso siano semplicemente dei facinorosi giovanotti senza testa che stanno prendendo forza da questi tempi oscuri e da questa politica fatta solo di odio".

Ferita aperta per la memoria collettiva

Dura la condanna dell'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi che in una nota stampa dichiara: "Un ennesimo oltraggio ha colpito la tomba di Enrico Berlinguer al cimitero di Prima Porta. Per la terza volta in soli due mesi. Non deve più accadere. Desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia e ribadire che atti del genere non devono più ripetersi. Avremo cura di far intervenire immediatamente Ama in modo che venga quanto prima ripristinato lo stato del luogo e insieme ad Ama e alla Polizia locale metteremo in campo azioni per potenziare la sorveglianza, in modo da evitare ulteriori possibili oltraggi, che colpiscono non solo la figura di uno dei più importanti politici italiani, ma anche la nostra memoria collettiva".

"La tomba di Enrico Berlinguer è stata profanata ancora una volta, come scrive la figlia Bianca sul suo profilo Instagram. Un gesto insopportabile che, per la terza volta, arriva nell’arco di due mesi e a pochi giorni dall’11 giugno, quarantesimo anniversario della sua morte - dichiara il capogruppo capitolino di Roma Futura Giovanni Caudo -. Pensare che si tratti solo di atti vandalici non è più plausibile. Sono convinto che sia un gesto frutto di una chiara matrice politica ed è anche per questo che auspichiamo che il responsabile sia individuato al più presto. A nome personale, insieme a tutta la comunità di Roma Futura, esprimo la più affettuosa vicinanza alla famiglia di Enrico Berlinguer nel ricordo di un uomo e un politico di altissimo valore".

"Abbiamo saputo che ancora una volta la tomba di Enrico Berlinguer è stata profanata. È la terza volta in meno di due mesi" - afferma Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi Sinistra -. È chiaro che non si tratta di un gesto individuale, ma di un atto politico. Possibile che nessuno abbia fatto in modo che questo scempio non si ripetesse? Ora, perché non succeda più e i responsabili siano individuati e puniti ci aspettiamo che le autorità si attivino immediatamente. Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno", aggiunge. "La memoria e il testamento politico di Enrico Berlinguer non potranno mai essere scalfiti, perché vivono nel cuore del popolo italiano".