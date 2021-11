Prof gallese in congedo per "gravi motivi familiari", la scuola scopre sui social le sue vacanza romane

Tutto il mondo è paese. Oltre Manica, una insegnante ha chiesto un permesso a lavoro per motivi personali, quando in realtà era a Roma in vacanza con il proprio fidanzato. Ella Griffith, 25 anni, è diventata così improvvisamente famosa - suo malgrado - proprio per quelle foto scattate nei posti più 'social' della Capitale.

La ragazza, insieme al fidanzato, era arrivata nella Capitale a settembre dello scorso anno dopo che aveva chiesto un permesso alla scuola da venerdì 18 settembre a martedì 22 settembre. La motivazione della pausa dal lavoro era quella dei "gravi motivi familiari" e non della vacanza in una delle città più belle del mondo. La notizia, in poco tempo, ha fatto il giro dei quotidiani britannici, dal Daily Mail al The Sun, passando per Metro Uk.

Griffith, secondo quanto riportano dalla Gran Bretagna, aveva comunicato al personale scolastico che aveva bisogno di due giorni e mezzo di permesso dalla sua scuola elementare Ysgol Cybi a Holyhead, perché aveva una "seria questione personale a casa" da risolvere. Ma poi sono cominciati a girare su Facebook degli scatti della ragazza a Roma con il fidanzato.

La direttrice dell'istituto ha raccontato che quando è stata chiesta una spiegazione alla giovane insegnate, Ella Griffith detto che era andata in Italia durante giorni non lavorativi. A quel punto le è stato chiesto di fornire i suoi biglietti aerei come prova e solo allora la Griffith avrebbe confessato di aver "mentito". Se giudicata colpevole di condotta non professionale, la 25enne rischia, oltre alla perdita del lavoro, di essere radiata dall'albo dei docenti.