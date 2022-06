Il produttore di Friends rapinato a Roma, colpo da 55 mila euro

Il produttore della serie tv americana Friends, Kevin Scott Bright, è stato rapinato a Roma. Un uomo, un 34enne algerino, lo ha ripulito del suo costoso orologio da 55 mila euro, un Patek Philippe Nautilus Dark Blue.



Kevin Scott Bright, 67 anni, non si sarebbe accorto di nulla. Mentre faceva una passeggiata notturna nel centro di Roma con il fratello, dopo essere arrivato nella Capitale per una vacanza, intorno alle 3 di venerdì tre giugno scorso è stato rapinato.



Sul posto, allertati, lo hanno raggiunto gli agenti della polizia di stato che dopo una ricerca nella zona hanno e bloccate un algerino di 34 anni, ma del complice e del Patek Philippe non è stata trovata ancora traccia. Il giorno dopo il 34enne è stato condannato con rito abbreviato a 4 anni dal tribunale per furto aggravato. Per lui è stato disposto il divieto di dimora nella capitale. In corso ci sono le ricerche del complice. Lo scorso 19 maggio , nella zona della Roma "bene", in trenta minuti furono rubati due orologi di lusso del valore complessivo di 150 mila euro. Tra i preziosi rubati, anche in questo caso, un Patek Philippe