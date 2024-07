La denuncia del procuratore Lo Voi: "A Roma c'è la mafia, ma mancano i magistrati"

A Roma la mafia c'è, ma mancano i magistrati per combatterla. Un paradosso denunciato del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso di una audizione davanti alla commissione parlamentare antimafia.

Una presa di posizione netta, che illustra un quadro per certi versi preoccupante, anche all'indomani dell'indagine 'Assedio' che ha portato all'arresto di 18 persone, raccontando come Roma sia la capitale del riciclaggio del denaro sporco della Camorra e della 'Ndrangheta. Assieme a Lo Voi, c'era anche Ilaria Calò, procuratore aggiunto che guida la Dda di Roma.

''A Roma e dintorni la mafia c'è. La criminalità organizzata si espande in tutti i settori che consentono opportunità di reinvestimento attraverso riciclaggio e autoriciclaggio nelle forme più diverse: edilizia, ristorazione, ricezione alberghiera, attività di servizi, logistica. Nella pubblica amministrazione, molto spesso l'infiltrazione presenta poi aspetti di vera e propria occupazione", ha sottolineato Lo Voi.

Quindi l'allarme: "Eravamo contenti quando il Csm ci ha fatto omaggio di nove posti di sostituti che non sono ancora arrivati ma altri se ne stanno andando. La Dda dovrebbe avere 24 sostituti ma non riusciamo ad averne più di 13, per un distretto che come confermano le cronache è impegnato a fronteggiare situazione complessa".

Il procuratore capo ha sottolineato come questa non sia una situazione semplice perché "in forme varie la presenza di criminalità di tipo mafioso continua a farsi sentire a Roma e in altre province del Lazio con le caratteristiche delle mafie tradizionali che utilizzano modalità tipiche. C'è il rischio concreto, e abbiamo già elementi per dirlo, che i fondi per il Pnrr e per il Giubileo possano attrarre gli appetiti delle organizzazioni mafiose a Roma grazie all'utilizzo di qualche faccia pulita".

Ecco quindi che per Lo Voi è necessario "che il legislatore continui a fornirci degli strumenti per contrastare fenomeni come quelli mafiosi che incidono sull'economia, sulla democrazia, sulla libertà di impresa, sulla gestione del mercato e sugli stessi rapporti sociali".