Incendi a Roma, vertice in procura. Si lavora ad una task force

Si lavorerà tutti uniti. Polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e procura di Roma. Un coordinamento. Una sorta di task force per rendere più rapido ed efficace lo scambio di informazioni utili alle indagini sui maxi incendi che hanno colpito la Capitale nell'ultimo mese.

È quanto emerso oggi in un vertice tenuto in Procura dove si è fatto un primo punto sulla guerra dei roghi. Fra inquirenti e investigatori si è deciso di mettere in campo uno strumento che possa rendere più veloce possibile la comunicazione fra tutte le forze dell'ordine e i magistrati, sia in fase di indagini che nell'ambito della prevenzione.

Per il momento i pm capitolini hanno aperto singoli fascicoli, anche con ipotesi dolose, ma si valuta anche la possibilità di riunire le indagini in un unico fascicolo. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, indagano a 360 gradi. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se si sottolinea come non ci siano ad oggi elementi per ipotizzare una regia comune dietro i roghi.

I quattro maxi incendi a Roma

Da metà giugno giugno a oggi gli incendi sono stati centinaia, senza contare quelli in provincia. Quattro i più eclatanti: il 15 giugno il rogo negli impianti di Malagrotta, il 27 giugno quello di Casalotti, il 4 luglio quello divampato nel parco del Pineto, zona Pineta Sacchetti e sabato 9 luglio a Centocelle. In merito all'incendio di sabato, inoltre, al momento non sono emersi possibili collegamenti con la criminalità.

A Malagrotta, il primo tra i grandi roghi di Roma, le fiamme sarebbero scoppiate da due distinti focolai. Condizionale d'obbligo perché il nodo ancora non è stato sciolto. Il primo focolaio, sarebbe partito dalla vasca di stoccaggio del combustibile che si ricava dopo il passaggio dei rifiuti nell'impianto di trattamento meccanico biologico. Un materiale ad alta infiammabilità. Il secondo focolaio sarebbe stato invece identificato nell'area di accumulo dei rifiuti ancora da trattare.

Ipotesi ancora al vaglio. A Casalotti, il rogo ha visto diversi fronti unirsi in un'unica grande emergenza. In particolare le fiamme sono partite da via Bosco Marengo, raggiungendo l'Aurelia. Contemporaneamente dall'area non lontana dal campo rom de La Monachina le fiamme hanno raggiunto Casalotti e in particolare una rimessa di camper. Da qui sono partite le esplosioni.

Il rogo al parco del Pineto, è stato quello che ha portato il sindaco Gualtieri a esporsi. Anche in questo caso, di certezze al momento ancora non ce ne sono. La devastazione provocata dalle fiamme e la vastità dei fronti ha reso difficile trovare tracce certe di inneschi o di acceleranti. Sarebbero stati trovati almeno tre inneschi in questo caso, ma gli esperti della Scientifica e sezione Rilievi dei carabinieri non si sono voluti sbilanciare con un dato certo. Almeno non in maniera pubblica. In tutti i casi, comunque, le informazioni hanno raggiunto piazzale Clodio.

Analisi anche su gestione del verde pubblico

Che ci sia la "mano dell'uomo", come ha detto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è possibile. Che siano incendi colposi o dolosi lo diranno le indagini. Proprio per analizzare anche l'ipotesi della "colpa", secondo quanto si apprende la Procura di Roma avvierà delle verifiche sulla gestione del verde pubblico e accumuli di rifiuti abbandonati. In base a quanto si apprende, inoltre, l'attività riguarderà in primo luogo le aree dove si sono verificati i quattro max incendi nell'ultimo mese.

Tra i punti da chiarire, oltre le cause, anche le motivazioni. Per "la mano dell'uomo" ha agito così? Per questo la magistratura inquirente valuta la possibilità che dietro ai roghi possa esserci una regia comune e di accorpare i quattro filoni in un'inchiesta unica. Ipotesi, al momento.