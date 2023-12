L'appello del procuratore capo: "A Roma pochi magistrati e l'antimafia va in sofferenza"

La mancanza di personale, sia tra le fila dei sostituti procuratori che del personale amministrativo, a Roma si fa sentire e anche il pool dell'antimafia è andato in sofferenza numerica. Una coperta corta che ha costretto il procuratore capo Francesco Lo Voi a escludere proprio quei pm dal turno esterno.

''L'organico sulla pianta è di 94 sostituti, di cui ne mancano 17 ed entro la fine dell'anno diventeranno 20. Mi sono fatto carico di scrivere alle autorità competenti per far presente la situazione'', ha detto facendo parlare i numeri: "Facciamo fronte a un'attività ingentissima fronteggiata in una condizione assolutamente deficitaria per numero di magistrati e di personale amministrativo. Per quanto riguarda gli amministrativi in organico dovremmo avere 630 unità ma in realtà sono presenti 432".

I numeri sono "noiosi", ha aggiunto Lo Voi che però vuole sottolineare il punto durante un incontro per un bilancio dopo le principali attività svolte nel 2023: "Abbiamo fronteggiato quest'anno con una quantità di personale assolutamente deficitaria sia per numero di magistrati sia per il numero di personale amministrativo che gestisce i compiti burocratici''.

Anche l'antimafia sotto organico

Oltre 90mila furti, duemila rapine, quasi 11mila truffe con la maggioranza sul web negli ultimi undici mesi bastano a far comprendere la situazione. "Anche la Dda è gravemente sotto organico - ha sottolineato il procuratore - e fronteggia un panorama criminale variegato. La peculiarità del territorio laziale ha costituito oggetto degli appetiti non solo delle organizzazioni tradizionali, quali si possono trovare in Sicilia o nelle regioni del Sud, ma anche di tante altre organizzazioni di tipo mafioso o che comunque utilizzano il metodo mafioso, anche provenienti da altri Paesi''.

I numeri sui reati

Tanto lavoro per tanti reati, come ha spiegato ancora il procuratore capo: "C'è una nuova invasione di stupefacenti, con una situazione quasi fuori controllo, c'è una enorme domanda e dove c'è una enorme domanda inevitabilmente si presentano coloro che sono pronti a offrire la risposta, cioè l'offerta".



''Un'altra permanente emergenza riguarda gli infortuni sul lavoro, con 828 procedimenti iscritti, 173 infortuni gravi e gravissimi e 5 decessi derivanti direttamente da incidenti sul lavoro''. Un incremento si è registrato anche sul fronte dei reati informatici con oltre 6mila denunce contro ignoti e 2.094 procedimenti contro noti.

Reati che, come spiegato dai procuratori aggiunti presenti all'incontro, hanno assunto "sempre più valenza internazionale, con circa un migliaio di procedimenti aperti a Roma con richieste collaborative dall'estero".