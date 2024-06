Anna Frank con la maglia della Roma. A processo 12 ultrà della Lazio

Dodici tifosi laziali accusati dal 2017 di istigazione all'odio razziale per gli adesivi con il volto di Anna Frank con la maglia della Roma. Già comparsi in città (affissi da ignoti) nel lontano 2013, sulle mura del Rione Monti e a Testaccio. Nel 2017 il caso scoppiò, quando furono attaccati sui vetri divisori della curva Sud dello stadio Olimpico da alcuni tifosi laziali. Proprio per quegli sticker la procura di Roma aprì un'inchiesta contro alcuni esponenti della tifoseria laziale, fra cui alcuni esponenti degli Irriducibili, gruppo leader della Nord bianconcelste guidato da Fabrizio Piscitelli, il Diabolik ucciso poi in un agguato al parco degli Acquedotti. Emesso un Daspo per 13 supporters laziali, Ieri il gup, dopo un’udienza preliminare infinita, ha disposto il rinvio a giudizio di dodici di loro.

Il fotomontaggio ritratto nell'adesivo antisemita era stato ritenuto, dal pubblico ministero Francesco Caporale, denigratorio e di scherno, ma non nei confronti della tifoseria giallorossa, bensì nei confronti della comunità ebraica. E proprio l'Ucei (Unione Comunità Ebraiche Italiane) si è costituita parte civile nel processo.