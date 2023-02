Francesco Valdiserri, chiesto processo immediato per omicidio stradale. Il padre: "Non guidate se bevete"

A quattro mesi dalla morte di Francesco Valdiserri, travolto da un'auto mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo ad ottobre scorso, la procura capitolina ha chiesto il giudizio immediato per la ragazza di 23 anni che era alla guida dell'auto.

La consulenza dell'esperto ha confermato quello che i vigili urbani avevano riscontrato all'indomani della tragedia. La giovane alla guida della vettura e il suo amico avevano bevuto, il tasso alcolemico della ragazza era tre volte superiore al limite e viaggiava ad almeno 80 chilometri all'ora. Sarà adesso il giudice per le indagini preliminari a valutare gli elementi raccolti dal pm e decidere quando fissare il processo.

Luca Valdiserri, giornalista del Corriere della Sera e padre di Francesco, sul suo profilo twitter ha commentato la chiusura delle indagini e la richiesta di processo per la ragazza di 23 anni, facendo un appello: "Non abbiamo mai parlato direttamente della notte che ha distrutto la vita di Fra e le nostre. Parliamo e parleremo di lui come di tante altre vittime della violenza stradale. Non guidate se avete bevuto o preso sostanze, non usate lo Smartphone. Rispettate i limiti di velocità".

Di recente comune di Roma ha lanciato una nuova campagna di comunicazione "Roma sulla strada sicura". In tutta la città verranno diffusi messaggi tramite autobus, paline delle fermate Atac e palazzi in restauro, ma anche sui canali social istituzionale e tramite annunci radiofonici. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sul rispetto del codice della strada e sull'evitare comportamenti irresponsabili, quasi sempre causa di incidenti stradali gravi se non addirittura fatali per chi guida e per i pedoni.